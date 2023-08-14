Вынесла все деньги и имущество: сын Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже

Сын музыканта Александра Градского Даниил обвинил последнюю, четвертую супругу композитора Марину Коташенко в краже денег, которые подлежали разделу между наследниками. Он обратился в полицию.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, Даниил Градский пришел в московский отдел полиции и рассказал о краже имущества. По его словам, Коташенко вынесла средства из квартиры в Козицком переулке сразу после смерти композитора.

Речь идет о большой сумме, но какой именно – не уточняется.

Родственник отметил, что это произошло в ноябре 2021 года – как только умер Градский. Его сын пытался договориться с Коташенко, но безрезультатно. Он хочет, чтобы этим делом занялись полицейские, пишет источник.

Ранее сообщалось, как Градский бросил курить через час после слов жены и детей. Музыкант буквально изводил родных неприятным запахом.