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19:27, 14 августа 2023
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Вынесла все деньги и имущество: сын Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже

Baza: сын Градского обвинил Коташенко в краже денег, которые подлежали разделу.

Вынесла все деньги и имущество: сын Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже

© Starface.ru

Сын музыканта Александра Градского Даниил обвинил последнюю, четвертую супругу композитора Марину Коташенко в краже денег, которые подлежали разделу между наследниками. Он обратился в полицию.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, Даниил Градский пришел в московский отдел полиции и рассказал о краже имущества. По его словам, Коташенко вынесла средства из квартиры в Козицком переулке сразу после смерти композитора.

Речь идет о большой сумме, но какой именно – не уточняется.

Родственник отметил, что это произошло в ноябре 2021 года – как только умер Градский. Его сын пытался договориться с Коташенко, но безрезультатно. Он хочет, чтобы этим делом занялись полицейские, пишет источник.

Ранее сообщалось, как Градский бросил курить через час после слов жены и детей. Музыкант буквально изводил родных неприятным запахом.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Baza
Теги:
Александр Градский
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