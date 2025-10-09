«Вынесла разборки на публику»: Погребняк вмешалась в скандал между Гузеевой и Кудрявцевой

Блогер Мария Погребняк вмешалась в конфликт, разгоревшийся между Ларисой Гузеевой и Лерой Кудрявцевой. Многодетная мама осудила ведущую шоу «Давай поженимся?» за то, что вынесла «личные разборки» на публику.

«Смотрю на этот взрывной хайп вокруг сюжета Леры Кудрявцевой и хочу сказать пару слов в ее поддержку. Лера — ведущая этой программы. Она не продюсер и не редактор, которые полностью контролируют каждый шаг и каждую историю. Вполне возможно, что ее саму ввели в заблуждение на съемках», - попыталась оправдать Кудрявцеву Погребняк.

Она также обратила внимание на то, что Кудрявцева в эфире сказала слова в поддержку Гузеевой и назвала актрису своей подругой.

«Лариса почему-то проигнорировала эту поддержку и решила вынести разборки на публику. Не понимаю, зачем?» - задалась вопросом Мария.

Она рекомендовала Гузеевой прежде звонить подруге и уточнять у нее лично, что произошло, а не устраивать публичную битву. «Очень грустно на это смотреть. Держись, Лера», — заключила Погребняк в своем Telegram-канале.

Напомним, Гузеева угодила в скандал с аферой по продаже вилл на Бали. Телеведущая рекламировала услуги бизнесмена, который обманывал покупателей на деньги. Лера Кудрявцева сняла шоу, посвященное мошенничеству, и сделала Ларису героем передачи без ее ведома. Гузеева возмутилась поступком коллеги.

Ранее сообщалось, что начались суды пострадавших от рекламы недвижимости Ларисы Гузеевой.