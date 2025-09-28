«Может являться соучастницей»: жертвы рекламы Ларисы Гузеевой о недвижимости на Бали начали судиться

Начались суды пострадавших от рекламы недвижимости Ларисы Гузеевой. Об этом сообщает mk.ru.

Несколько лет назад телеведущая Лариса Гузеева выкладывала в соцсетях ролики с рекламой апартаментов на Бали. Она рассказывала, что покупать недвижимость у предпринимателя Сергея Домогацкого безопасно и надежно. Однако, как показала практика, все оказалось наоборот.

Спустя несколько лет после рекламы, вложившиеся в строительство подписчики Гузеевой так и не увидели свои апартаменты. Адвокат потерпевших Александр Зорин собрал около 30 заявлений для подачи в суд на Домогацкого. При этом достаться может и самой Гузеевой.

«Сейчас, со слов помощника Гузеевой, выяснилось, что никакой виллы в Индонезии у нее нет, значит она либо нарушила закон о рекламе, не промаркировав свои видеоролики с Домогацким, либо возникают подозрения, что она может являться соучастницей — мы попросили правоохранительные органы дать юридическую оценку ее участию в этих проектах», — рассказал юрист.

Зорин рассказал, что сейчас Домогацкий живет в Кейптауне и демонстрирует роскошный образ жизни. По словам юриста, уголовное дело по факту мошенничества до сих пор не возбуждено. А заявление в суд о бездействии следователей подано еще в сентябре. 25 числа прошло первое заседание.

Как объяснил сам Домогацкий, строительство комплекса временно приостановлено из-за того, что власти Индонезии признали территорию застройки «Зеленой зоной».

«Это коснулось не только моей земли, но и 50 000 земель на Бали. Это коснулось многих девелоперов», — заявляет он.

Бизнесмен также заявил о непричастности к делу Ларисы Гузеевой. Сама телеведущая отказалась отвечать на запросы журналистов.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева опубликовала архивное фото, на котором ей 30 лет.