«Держал оружие, но не стрелял»: свидетель высказалась в защиту обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана

23 апреля в петербургском суде огласят приговор бывшему концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману по делу об убийстве певца. Танцовщица коллектива артиста Елена Кондаурова заявила, что Шляфман не стрелял в исполнителя.

Кондаурова, давшая показания в защиту Валерия, присутствовала на концерте во дворце спорта «Юбилейный» в день, когда выстрелили в рок-музыканта. Как пояснила Елена, Шляфман держал в руке оружие, но не стрелял.

«30 лет с лишним я говорю одно и то же. Валера держал в руках оружие, но не стрелял. И, следовательно, все, что сейчас происходит… Но я не знаю, как на это можно реагировать. Я считаю, что это возмутительно, неправильно», - пояснила она в разговоре с Пятым каналом.

Продюсер Александр Толмацкий также считает, что обвинения против экс-директора артиста незаконны. По его словам, первым начал стрельбу сам Тальков. В разговоре с 78.ru он отметил, что во всем «накосячил» следователь, который вел тогда дело, а Шляфман «полностью незаконно оговоренный».

Игорь Тальков был убит в 1991 году во дворце спорта «Юбилейный». Во время концерта с участием звезд за кулисами произошла потасовка. Повздорили Тальков, бойфренд певицы Азизы и Шляфман. В ходе драки в музыканта выстрелили. Сразу после этих событий концертный директор уехал в Израиль.

Напомним, Шляфмана могут приговорить к 14 годам лишения свободы за убийство артиста. С таким требованием в суде выступил прокурор.