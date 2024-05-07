«Вымученное и банальное»: Иосиф Пригожин раскритиковал «Евровидение»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о песенном конкурсе «Евровидение». Его слова приводит НСН.

Продюсер задался вопросом, какую смысловую нагрузку несет в себе конкурс, и стоит ли смотреть его с учетом того, что Россия в нем не участвует.

«Я не начинающий продюсер, мы не начинающие в этой отрасли, все про это понимаем очень хорошо. Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», – поделился Пригожин.

Помимо этого, Пригожин высказался об идее создания российского аналога «Евровидения». Он отметил, что в настоящий момент информация о процессе реализации подобного проекта отсутствует. При этом продюсер подтвердил готовность принять участие в организации конкурса, «если позовут».

Напомним, в 2022 году Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в «Евровидении».

Ранее Иосиф Пригожин назвал поездку в Турцию с Валерией свадебным путешествием.