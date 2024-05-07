Сцену затопило, на пляже поваляться не получилось: Иосиф Пригожин описал поездку в Турцию с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин описал поездку в Турцию с певицей Валерией. Он назвал ее «мини-выездом в рамках свадебного путешествия».

Комментарий Пригожина приводит сайт mk.ru.

Продюсер рассказал, что 5 июня у них с Валерией будет годовщина свадьбы – пара 21 год вместе. Располагая «окошками» свободного времени, супруги улетели, чтобы «побыть вместе один на один».

Пригожин вспомнил, что познакомился с певицей в возрасте 33-34 лет – сейчас ему 55. В Турцию семья приехала на 5-6 дней.

«4 мая у нас должен был состояться концерт в Турции, но его перенесли на 5 мая, потому что сцену затопило. На пляже поваляться не получилось, потому что погода была холодная – идет циклон», - раскрыл подробности пребывания на курорте Пригожин.

Продюсер взял уроки гольфа и ежедневно посещает с женой спортзал, занимается здоровьем. На вопрос о планах Пригожин говорит: они живут в моменте и принимают решение в зависимости от обстоятельств.

Ранее он показал 35-летнего сына в день рождения. Он пожелал родному человеку оставаться порядочным и быть счастливым.