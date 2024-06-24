«Вымогательство»: адвокат прокомментировал желание Успенской подать в суд на Джугелию

Адвокат Алешкин заявил, что оснований для подачи иска Успенской к Джугелии нет. Об этом сообщает Kp.ru.

Любовь Успенская осталась недовольна тем, что журналистка Лаура Джугелия, которой она недавно дала интервью, отказалась выпускать материал. После того, как журналистка отредактировала интервью, убрав мат и оскорбления в сторону Филиппа Киркорова, Успенская потребовала выпустить интервью в исходном виде.

В итоге Джугелия решила вовсе не выпускать материал. Певица пригрозила ей судом, потребовав моральную компенсацию в размере миллиона рублей.

По мнению адвоката Андрея Алешкина, действия Успенской могут подпадать под статью о вымогательстве.

«Если никаких документов нет, обязывающих журналиста выпустить интервью — то и нет оснований для компенсаций. Соответственно, надо полагать, что здесь имеется умысел на статью 163 — вымогательство», — заявил он.

Адвокат добавил, что если у журналистов есть записи разговоров с певицей, то она сама может стать фигурантом уголовного дела.

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