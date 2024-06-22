«Добрый и порядочный мужчина»: Любовь Успенская заявила, что хочет сына от Николая Баскова

70-летняя Любовь Успенская назвала Николая Баскова отличным кандидатом на роль отца своего второго ребенка. В шоу «Звезда в ответе» певица призналась, что хотела бы сына и задумалась о суррогатном материнстве.

К будущему отцу ребенка у Успенской много требований, в частности, безупречное здоровье, идеальная внешность, интеллект и т.д. Так, например, по словам артистки, на эту роль точно не подошел бы Филипп Киркоров.

«Филя старый. Категорически нет!» – заявила звезда.

К тому же Любови Успенской не нравится слишком высокий рост Киркорова.

А вот кандидатуру Николая Баскова исполнительница считает самой подходящей. Певица выделила человеческие качества артиста.

«Басков – это мозги, душа и сердце. Добрый и порядочный мужчина», – пояснила она.

Кроме того, с Николаем Басковым Любовь Успенская поддерживает хорошие отношения, чего не скажешь о Киркорове, на которого она даже подала в суд.

Интересно, что недавно Успенская дала интервью Лауре Джугелии, где подробно рассказала о конфликте с эстрадным певцом. Только вот съемочная команда решила не публиковать материал. Такой поступок сильно разозлил Любовь Залмановну.

Ранее мы писали, что однажды Виктория Боня попала в мексиканскую тюрьму.