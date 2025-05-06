Вымогатели угрожали убить бывшего мужа актрисы Ольги Лавровой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Звезда сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова связалась с мошенниками еще в декабре 2024 года. Сначала от девушки требовали выплатить небольшие суммы, угрожая ее бывшему мужу. Однако позже вымогатели стали заявлять, что убьют мужчину.

Актриса испугалась и перевела мошенникам несколько десятков тысяч рублей. Однако после этого злоумышленники не остановились — они продолжали звонить с угрозами. В итоге Лаврова перевела 130 тысяч рублей.

Когда на адрес актрисы начали отправлять курьеров для передачи денег, она обратилась в правоохранительные органы. Комментировать случившееся в беседе с журналистами Лаврова отказывается.

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