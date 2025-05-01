Покупательница квартиры 69-летней Ларисы Долиной обжаловала ее передачу певице. Об этом сообщает РИА Новости.

Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной.

В марте 2025 года стало известно, что суд вернул певице квартиру, проданную мошенникам, и прекратил право собственности Полины на имущество. Такое решение не понравилось Лурье, но ей было отказано в удовлетворении требований о выселении Долиной.

Судебный процесс о рассмотрении дела длился около 6 месяцев. Иск Долиной о признании сделки недействительной, а также встречный иск покупательницы объединили в одно производство и рассматривали в закрытом режиме.

Напомним, в 2024 году певица стала жертвой мошенников, а на ее квартиру был наложен арест.

Ранее директор певицы Ларисы Долиной прокомментировал ее слова о праве нарушать ПДД. Подробности читайте в этой новости.

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