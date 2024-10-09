«Стало одутловатым лицо»: Мария Погребняк заявила, что косметолог испортил ей внешность

Блогерша Мария Погребняк рассказала, как одна бьюти-процедура у косметолога испортила ей внешность. По словам звезды социальных сетей, в 30 лет она захотела увлажнить лицо, но сделала только хуже.

В личном блоге Погрябняк призналась, что семь лет назад была недовольна тем, как выглядела. Все дело в косметологе, который сделал ее лицо округлым, а также исправил форму ее носа.

«Я просила косметолога увлажнить мне кожу, в итоге после биоревитализации стало одутловатым лицо! А еще зачем-то тронули мой курносый нос… С помощью геля его решили выпрямить», - рассказала Мария.

Отметим, что блогерша очень следит за своей внешностью. В этом году она стала мамой в четвертый раз, и почти сразу после родов она стала приводить себя в порядок. Чтобы вернуть идеальную фигуру, она носила корсеты и придерживалась правильного питания. А спустя две недели после появления сына на свет она пришла на светское мероприятие в топе с открытым животом, восхитив фанатов стройностью.

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