«Вылитый папа»: звезда «Не родись красивой» Такшина снялась с повзрослевшим сыном от Антипенко

Актриса Юлия Такшина опубликовала в Сети ролик с 17-летним сыном Иваном. Пользователи отметили, что юноша вырос настоящим красавцем и копией своего звездного отца - Григория Антипенко.

Звезды сериала «Не родись красивой» начали встречаться еще во время съемочного процесса в 2005 году. При этом актеры не спешили оформлять свои отношения. В 2007 году у Юлии и Григория родился первенец Иван, а спустя три года на свет появился сын Федор.

Сейчас старший ребенок артистов уже совсем взрослый и готовится пойти по стопам родителей. Иван мечтает стать актером. Пока он еще не поступил в театральный ВУЗ, но уже учится отыгрывать роли, снимая ролики с мамой. После одного из таких видео поклонники Такшиной стали обсуждать, как изменился ее сын.

«Ваня внешне вылитый папа, просто под копирку», «Какой Ваня уже взрослый!», «Вы очень красивые», «Потрясающие мама и сын! Ваня взрослеет и быстрее становится похож на своего отца», «Юля, красавица! Сын такой уже взрослый», «И голос отца», - пишут в комментариях.

Отметим, что младший сын актеров, в отличие от брата, не собирается поступать в театральное. Ему больше нравятся спорт и музыка.

Ранее Ирина Линдт рассказала о сходстве сына с актером Валерием Золотухиным.