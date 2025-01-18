Любовница Валерия Золотухина Ирина Линдт рассказала о сходстве сына с актером. Об этом сообщает «Теленеделя».

В 2004 году актриса Ирина Линдт родила от Валерия Золотухина сына Ивана. Отношения возлюбленных не были зарегистрированы. По словам Линдт, сейчас подросший сын артиста становится все больше похож на отца.

«Был момент, перечитывала дневники Валерия Золотухина, и там он говорит фразу, что никогда в жизни у него не было сомнений, что в профессии у него будет что-то не так. Буквально на следующий день мне Ваня произносит эту фразу. Когда на него смотрю, желаю ему, чтобы он это ощущение сохранял», — рассказала она.

При этом характер у Ивана жестче, чем у его отца, признается Линдт.

«Он очень внутри нежный, ранимый, восприимчивый, но при этом у него есть стержень и характер, которого не было у отца, отец был очень мягкий, а Иван может быть и грубоватым», — добавила она.

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