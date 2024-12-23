Вылитая свекровь: певица Жасмин вышла в свет с невесткой Евой

Первое ледовое шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки прошло в Москве. Мероприятие посетил супруг фигуристки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в компании дочки и внучки, Ани Лорак и певица Жасмин. Последняя вышла в свет с невесткой Евой и детьми.

47-летняя певица появилась на мероприятии в компании младших детей и невестки Евы, которая профессионально занималась фигурным катанием: она танцевала в паре с Андреем Брагиным, а тренировал ее Александр Жулин, бывший муж Навки, пишет, Леди Mail.

Жасмин выбрала для выхода в свет деловой образ — белую блузку, черный жакет и длинную юбку в пол. На голову артистка надела белую шапку. Ева нарядилась в серое приталенное платье без рукавов и добавила к образу ботильоны с заостренным носом.

Певицу сопровождала также 12-летняя дочь Маргарита и восьмилетний сын Мирон.

Отметим, что на снимке Ева очень похожа внешне на свою свекровь.

Жасмин родила сына Михаила от предпринимателя Вячеслава Семендуева, с которым рассталась в 2006 году. Певица публично обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии и просила защитить ее. 14 апреля Михаил женился на фигуристке Еве Хачатурян.

Недавно артистка рассказала, что считает жену сына дочерью, за все время между ними не было ни ссор, ни конфликтов.