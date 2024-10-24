Певица Жасмин заявила, что считает невестку за дочь

Певица Жасмин высказалась о взаимоотношениях с невесткой Евой. Артистка призналась, что считает девушку дочерью, за все время между ними не было ни ссор, ни конфликтов.

Откровениями Жасмин поделилась с журналистами mk.ru.

Певица отметила: в соцсетях ее называли «злостной свекровью». В действительности исполнительница «оказалась хорошей и мягкой».

Невестка еще задолго до свадьбы стала называть Жасмин мамой. Певица признается: для нее это «огромная честь».

Недавно в свой день рождения певица попросила детей сказать несколько слов и вызвала не троих, а четверых детей.

«Честно, я очень горжусь, что теперь у меня не трое детей, а четверо. Я свою невестку считаю за дочь», - сообщила исполнительница.

По ее словам, разногласий с Евой нет: не было ни одной ссоры, ни маленького конфликта. Жасмин мечтает стать бабушкой. Певица будет рада любому ребенку, но добавляет: «Больше хочу внучку».

Ранее Жасмин рассказывала, что голодает по 19 часов ради стройной фигуры.