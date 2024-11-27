«Вылитая мама Стифлера»: Сергей Лазарев поиздевался над Лерой Кудрявцевой

Певец Сергей Лазарев подшутил над Лерой Кудрявцевой на съемках шоу «Аватар». Он снял телеведущую на видео с эффектом расширенного лица и назвал ее «мамой Стифлера» из юмористического фильма. Видео с приколом артист опубликовал в соцсетях.

Исполнитель хита «В самое сердце» часто шутит над коллегами, а особенно ему нравится задевать бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву. Они часто встречаются на съемках, а на днях вместе поработали на площадке шоу «Аватар». Сергей воспользовался случаем, чтобы снова вывести блондинку из себя.

Лазарев решил снять видео, но использовал фоторедактор с эффектом расширения лица. Сначала он попробовал этот эффект на Тимуре Батрутдинове, потом на Регине Тодоренко, а когда очередь дошла до Леры, то певец громко рассмеялся.

«Я не мог это не выставить отдельным постом, потому что это истерика! Лера тут вылитая мама Стифлера, я тя обожаю», – написал певец.