«Вылитая мама Стифлера»: Сергей Лазарев поиздевался над Лерой Кудрявцевой
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Певец Сергей Лазарев подшутил над Лерой Кудрявцевой на съемках шоу «Аватар». Он снял телеведущую на видео с эффектом расширенного лица и назвал ее «мамой Стифлера» из юмористического фильма. Видео с приколом артист опубликовал в соцсетях.
Исполнитель хита «В самое сердце» часто шутит над коллегами, а особенно ему нравится задевать бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву. Они часто встречаются на съемках, а на днях вместе поработали на площадке шоу «Аватар». Сергей воспользовался случаем, чтобы снова вывести блондинку из себя.
Лазарев решил снять видео, но использовал фоторедактор с эффектом расширения лица. Сначала он попробовал этот эффект на Тимуре Батрутдинове, потом на Регине Тодоренко, а когда очередь дошла до Леры, то певец громко рассмеялся.
«Я не мог это не выставить отдельным постом, потому что это истерика! Лера тут вылитая мама Стифлера, я тя обожаю», – написал певец.
Телеведущая оставила под записью плачущий смайлик, но оценила видео и поделилась им на своей странице.
Напомним, что недавно певец уже высказывался в адрес Кудрявцевой и заявил, что она виновата в неудачах в его личной жизни.
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