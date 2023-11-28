Вылитая Леонова: Евгений Цыганов вышел в свет с 18-летней дочкой от первого брака

В «Киноцентре Октябрь» прошла премьера фильма «Блондинка». Главные роли в кино исполнили Евгений Цыганов и Дарья Жовнер. Актер пришел на мероприятие не один — он вывел в свет свою 18-летнюю дочь Полину от первого брака с актрисой Ириной Леоновой.

Полина пошла по стопам отца и также стала актрисой. Дочь Цыганова выбрала для мероприятия сдержанный, повседневный образ. Она предстала перед публикой в элегантном черном костюме, пишет «7Дней.ru».

Многие поклонники артиста отметили, что Полина очень похожа на свою маму Ирину Леонову.

Отметим, что за совместную жизнь Леонова родила Цыганову шестерых малышей: двух дочерей и четырех сыновей. В 2015 году стало известно, что Цыганов ушел из семьи к Юлии Снигирь. В это время Ирина была беременна седьмым ребенком.

Старшая дочь актера Полина уже попробовала себя в кино. Она исполнила роли в сериалах «Юг» и «Алиса не может ждать». Также она снимается в фильме «110», где станет экранной дочерью Елизаветы Боярской.

Юлия Снигирь смогла подружиться с детьми Цыганова. Она также хорошо отзывается о его бывшей супруге Ирине.

Напомним, ранее Евгений Цыганов признался в потери памяти.