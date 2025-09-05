«Вылитая»: Глюкозу сравнили с Аллой Пугачевой

Певицу Глюкозу сравнили с Аллой Пугачевой на новых фото, опубликованных в соцсетях. На снимках артистка позировала с волосами выше плеч и рваной челкой.

Глюкоза появилась с макияжем, подчеркивающим глаза и выделяющим губы. Волосы окрашены в светлый тон вверху и в темный снизу.

Интернет-пользователи начали сравнивать певицу с другими ее коллегами. «На Пугачеву с Орбакайте стала похожа», «Алла Борисовна», «Вылитая Алла Борисовна», «Вы стали копией Орбакайте», «Жанна Агузарова», «Пугачева», - писали в Сети.

Другая часть подписчиков любовалась исключительно внешним видом артистки и ни с кем ее не сравнивала. Так, ведущая Лариса Гузеева написала: «Чудесная».

Многим пришелся по вкусу новый образ Глюкозы. «Неземная красота», «Офигенная», «Шикарна», «Инопланетная какая-то», «Хороша», - делали комплименты певице.

Некоторые отмечали: очередным изменением Глюкоза показывает, что «ищет себя». «Когда уже этот протест закончится?», «Когда переходный возраст закончится у нее?» - задавались вопросом подписчики.

Ранее дочь Глюкозы Лидия сообщила, что имя матери приносило больше проблем. Девушка не хотела сравнения с ней.