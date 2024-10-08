«Вылитая Эдита»: дочь Пьехи вышла в свет с внучкой Василисой

Певица Илона Броневицкая вышла в свет с внучкой Василисой, которую назвали копией знаменитой прабабушки Эдиты Пьехи. В беседе с mk.ru женщина рассказала, что любит проводить свободное время с наследниками.

Напомним, что Броневицкая является дважды бабушкой – у нее есть внук Петр от сына Стаса Пьехи и внучка Василиса, которую родила ее дочь Эрика. Илона появилась в кинотеатре с девочкой, на которую сразу обратили внимание зрители. Они отметили, что Василиса очень похожа на прабабушку в молодости.

«Она вылитая Эдита, настоящая красавица! Чудо, а не девчонка!» – высказались окружающие.

Василиса была постоянно рядом с бабушкой. Они купили попкорн и поделились эмоциями. Илона призналась, что впервые увидела оперу во взрослом возрасте, а внучка узнает о ней намного раньше. Они посетили показ киноверсии оперы «Золушка».

Броневицкая пояснила, что старается проводить время и с внуком. Но он с мамой живет в Санкт-Петербурге, поэтому встречи у них нерегулярные.

«Когда я там бываю, мы обязательно видимся. У нас все хорошо», – поделилась женщина.

Зрители также отметили, что сама мать Стаса Пьехи выглядит хорошо и свежо. Но она говорит, что у нее нет никаких секретов, помогает хорошая наследственность.

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