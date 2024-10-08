Люксовые сумки, золото и телефон: поклонницы делают Прилучному подарки за сотни тысяч рублей

Поклонницы дарят актеру Павлу Прилучному сумки за сотни тысяч рублей, золото и новый iPhone. Об этом сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на фан-сообщество звезды в соцсетях.

Журналисты обратили внимание, что у знаменитости есть общество фанаток, которые скидываются на презенты для кумира. Так, на праздники Павел получает не цветы или шоколадки, а люксовые подарки.

Одно из таких сообществ закрытое, попасть туда сложно, только после просмотра заявки администраторами. Участники рисуют портреты и посвящают стихи артисту, а в праздники радуют его подарками.

К примеру, пару лет назад они Прилучному преподнести несколько сумок от Louis Vuitton и браслет, усыпанный камнями. А год назад мужчина получил только вышедший IPhone 15 Pro Max и наушники.

Сюрпризы делают не только Павлу, но и его детям. Наследнице актера от бывшей жены Агаты Муцениеце подарили платье, золотые сережки и сладости. В комментариях поклонницы с восторгом говорят о том, как рады доставлять удовольствие кумиру.

Сам Прилучный тоже публикует фото с подарками.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце оказалась в тупиковой ситуации после суда за алименты. Она призналась, что сын почти перестал общаться с ней и сестренкой после переезда к отцу.