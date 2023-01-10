Вылетел в коридор со смачным шлепком: Самбурская втащила Райкину за домогательства

Звезда «Универа» Настасья Самбурская известна своим боевым характером. Актриса не прощает плохие слова в свой адрес и «ставит на место» и коллег, и поклонников. И, как оказалось, такой артистка была всегда. Однажды под ее «горячую» руку попал Константин Райкин.

История, произошедшая несколько лет назад, когда Самбурская только начинала свой творческий путь, неожиданно всплыла в Телеграм-канале «НеМалахов». Анонимный пользователь рассказал, что стычка между Настасьей и Константином случилась, когда молодая актриса училась на первом курсе МХАТа. Сообщается, что она подверглась сексуальным домогательствам со стороны Райкина и решила отстоять свою честь.

Инцидент произошел в одной из аудиторий учебного заведения. Настасья, почувствовав неладное, ударила пристававшего к ней мужчину. Причем хрупкая девушка настолько не рассчитала силу, что Константин «вылетел в коридор со смачным шлепком». «Артист решил поприставать к ней. Как ко всем (вообще МХАТ времён Олега Табакова, увы, был тем ещё вместилищем разврата 15-леток, но рыженькие и тёмненькие там были особенно в чести) Райкин вылетел в коридор в самый разгар учебного дня со смачным шлепком. вот у Райкина не одна такая история...» - сообщил анонимный пользователь.

После произошедшего Настасью отчислили из МХАТа, но она и тут не растерялась. В скором времени актриса поступила в ГИТИС. Там она училась только на «хорошо» и «отлично». С тех пор историю с Райкиным Самбурская больше не вспоминала. Более того, она пока никак не отреагировала на то, что инцидент «всплыл» снова спустя много лет.

Ранее Настасья Самбурская опубликовала фотографии, которые были сделаны как раз во времена начала ее карьеры. Актриса призналась, что была полноватой.