12:37, 09 января 2023
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Неприлично полная Настасья Самбурская объявилась после отъезда из России
«Не было весов»: Настасья Самбурская показала себя полной.
Фото: Freepik.com
Актриса Настасья Самбурская после отъезда из России объявилась неприлично толстой. На фото, опубликованном 35-летней артисткой, видны пухлые щеки.
Снимок сделан не сейчас, а в 2007 году. Самбурская сообщила, что у нее тогда не было весов. «Слава Богу, у меня тогда не было весов, я не знаю, сколько весила», - заявила актриса.
Ранее Самбурская с подругой улетела из России в Объединенные Арабские Эмираты. Она показала, как занимается спортом на пляже.
Приземлившись в Дубае, Самбурская сказала, что поняла, почему туда летают «все тёлки».
Источник фото:Freepik.com
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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