Неприлично полная Настасья Самбурская объявилась после отъезда из России

Актриса Настасья Самбурская после отъезда из России объявилась неприлично толстой. На фото, опубликованном 35-летней артисткой, видны пухлые щеки.

Снимок сделан не сейчас, а в 2007 году. Самбурская сообщила, что у нее тогда не было весов. «Слава Богу, у меня тогда не было весов, я не знаю, сколько весила», - заявила актриса.

Ранее Самбурская с подругой улетела из России в Объединенные Арабские Эмираты. Она показала, как занимается спортом на пляже.

Приземлившись в Дубае, Самбурская сказала, что поняла, почему туда летают «все тёлки».