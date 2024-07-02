Вылечить невозможно: Роза Сябитова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что работа на телевидении стала для нее причиной серьезной болезни. Длительное присутствие микрофона в ухе привело к ухудшению слуха.

Как пояснила 62-летняя Роза, вылечить это уже невозможно, но сейчас она использует назначенные врачом лекарства, чтобы совсем не оглохнуть. Кроме того, она пожаловалась на хронический варикоз вен из-за сидячей работы.

«У меня хронический варикоз, я уже восемь лет сижу в студии «Давай поженимся!» исключительно в компрессионных чулках. А как по-другому – мы снимаем четыре дня подряд, по 18 часов в сутки. Сидим столько, будто трижды в Сан-Франциско слетали. Нагрузка на ноги колоссальная», - сказала Сябитова в интервью Леди Mail.ru.

Она также призналась, что страдает от боли в спине, поэтому на съемки приезжает из своего загородного дома лежа. Как отметила телезвезда, дорога на работу занимает у нее не менее трех часов.

Кроме того, сваха откровенно рассказала, что во время пандемии пропустила осмотр докторов и в результате лишилась матки.

«Едва не проглядела у себя опухоль – к счастью, доброкачественную. Но поскольку все было уже довольно запущенно, пришлось вместе с опухолью удалить и матку», – заключила Сябитова.

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