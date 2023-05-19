«Выкрала»: Лариса Долина пошла на крайние меры, чтобы спасти дочь

Дочь певицы Ларисы Долиной появилась на свет, когда ей было 27 лет. Материнство далось артистке непросто: на третий день после рождения девочка тяжело заболела и была госпитализирована. Певице не назвали адрес больницы, она ездила по Москве 8 часов и нашла ребенка в «жутком боксе» с тараканами. Долина моментально приняла решение выкрасть дочь.

Ангелина рождена в браке Долиной с Анатолием Миончинским. Девушка появилась на свет в 1983 году.

Однако сразу же у девочки начались проблемы со здоровьем, и ее увезли на скорой. Матери не сообщили название больницы.

«В рваной ночнушке я прыгнула в такси и 8 часов колесила по Москве, искала малышку во всех больницах», - вспоминает певица.

В итоге оказалось, что ребенок находился в Морозовской больнице. Условия, в которых пребывала дочь Долиной, шокировали: в боксе были тараканы в умывальнике, а девочка лежала под капельницей с температурой под 40.

«И приняла решение моментально: это был первый этаж, я просто выкрала мою девочку и через окно вылезла на улицу с ней на руках», - рассказала певица.

Мама с дочерью отправились в съемную квартиру в районе Ждановской. Семья жила на первом этаже – так было дешевле.

Сейчас дочери Долиной 40 лет. Певица поздравила дочь и себя, заявив, что Ангелина – «незаменимый человек в ее команде», а также «умная, самодостаточная и честная».

Ранее врач раскрыла, на какие проблемы со здоровьем указывают мешки под глазами у Долиной.