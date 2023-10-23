«Выключился свет»: Диана Арбенина высказалась о концерте в Новосибирске

Концерт певицы Дианы Арбениной в Новосибирске состоялся, несмотря на скандал. Но в финале выступления «Ночных снайперов» в зале выключился свет. Отключение электричества стало полной неожиданностью для участников коллектива и зрителей. Об этом сообщает mk.ru.

Напомним, что концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который был посвящен 30-летию коллектива прошел 22 октября. Все билеты в зале на пять тысяч мест были проданы. Певица активно вела соцсети, где рассказывала о приготовлениях.

Концерт прошел без инцидентов, но в конце шоу в зале неожиданно погас свет. Сначала присутствующие думали, что все идет по плану. Но случившееся оказалось неожиданностью даже для самих участников группы. Арбенина прокомментировала это в соцсетях.

«Я была в толпе, когда выключился свет и видела, как люди вели себя в темноте. Зал стал одним целым. Большим организмом, доверяющим друг другу», – написала артистка.

Зрителям пришлось покидать площадку при свете фонариков, гардеробщики тоже искали одежду с помощью фонариков. Погасли даже неоновые экраны спорткомплекса и фонари на парковке. Но это не помешало настроению публики. Поклонники решили, что свет отключился из-за зашкаливающей энергетики мероприятия.

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