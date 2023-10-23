Дали главную роль: актер Андрей Бурковский вернулся в Россию ради заработка

Актер Андрей Бурковский вернулся в Россию и принял участие в съемках сериала. Поклонники уже не ожидали увидеть артиста на российском ТВ.

Как сообщает «Утро.ру» в прошлом году Бурковский вместе со своей семьей перебрался в США. Он не стал афишировать свой отъезд и не делал никаких заявлений. Но в микроблоге звезды начали появляться фото из солнечной страны. Он рассказывал, чем занимается и как воплощает американскую мечту.

Оказалось, что Андрей все-таки вернулся в Россию. Появилась информация о том, что он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор», премьера которого состоится на отечественном ТВ в следующем году.

Бурковский сыграл главную роль. Зрители увидят его в образе психолога Андрея Павлова, манипулирующего своими клиентами.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева уехала из Израиля, взяв с собой детей – Лизу и Гарри. В окружении артистки рассказали, где она проведет ближайший год. В последнее время все чаще появляется информация о плохом самочувствии звезды. СМИ пишут, что она ни с кем не общается, еле ходит, а у ее дома в Израиле даже видели машину скорой помощи. По слухам, у нее обострились проблемы с сердцем.