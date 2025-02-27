«Выкладывалась на сто процентов»: режиссер Фомин рассказал о последних съемках Добровольской

Режиссер последнего фильма актрисы Евгении Добровольской Александр Фомин рассказал, что она не жаловалась на здоровье во время работы. Народная артистка РФ была настолько профессиональна на площадке, что кинематографист даже не догадывался о ее раке.

В марте поклонники Добровольской увидят последний проект с ее участием. Незадолго до смерти она снялась в киноленте Фомина «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссер признался, что, прочитав сценарий, Евгения сразу согласилась, но тогда он не понял, почему.

«Хотя стоило догадаться, так как она быстро согласилась на этот сценарий. Сказала, что он ей очень нравится и что она именно в этом фильме очень хочет сыграть. Тогда как-то не сопоставил. Потом только понял», - цитирует слова режиссера Пятый канал.

На съемках, по словам Фомина, Добровольская не показывала, что ей плохо, поэтому ни у кого даже не возникало мысли о ее болезни. Уже позже режиссеру сообщили, что Евгения проходила сложное лечение.

«Она это хранила в себе. Работала всю смену. Ни на что не жаловалась. Мне уже после сказали, что она болеет. Но по съемкам нельзя было сказать. Она выкладывалась на сто процентов. В тот момент я не подозревал», - отметил Александр Фомин.

Ранее Константин Хабенский рассказал о работе с Евгенией Добровольской незадолго до ее смерти.