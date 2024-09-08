«Выкинут отовсюду»: почему режиссер «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко больше не снимает кино

Режиссер фильма «Тарас Бульба» Владимир Бортко пожаловался, что уже восемь лет не снимает кино. Он отметил, что театры также отказываются от сотрудничества с ним и советуют прийти в следующем сезоне.

«Про что я хотел бы поговорить? Про конец жизни, когда ты, в общем, выкинут отовсюду. Практически никому не нужен. Я восемь лет ничего не снимаю, у меня пять оплаченных сценариев уже, которые не снимаются», — приводит слова Бортко портал 78.ru.

При этом режиссер не смог сказать, почему с ним отказываются работать, так как и сам не знает причину. Бортко подчеркнул, что не считает себя «самым плохим режиссером на свете».

Владимир Бортко также известен российским зрителям по работам над сериалами «Идиот», «Мастер и Маргарита» и «Бандитский Петербург».

Ранее Министерство просвещения РФ предложило создать ремейки 30 советских фильмов и экранизировать 15 произведений российской классики. Владимир Бортко, комментируя сообщение, заявил, что не имеет мнения по этому поводу, поскольку данная тема ему неинтересна.