Владимир Бортко высказался об идее массовой пересъемки советской классики

Народный артист России Владимир Бортко решил не комментировать массовую пересъемку советской классики. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам режиссера, он не имеет мнения по этому поводу, поскольку данная тема ему неинтересна.

«Мне это неинтересно. Я никак не считаю», — заявил кинематографист.

Ранее Министерство просвещения РФ предложило создать ремейки 30 советских фильмов и экранизировать 15 произведений российской классики. Предполагается, что новые произведения поспособствуют «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

В представленный Минпросвещения список вошли такие киноленты, как «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Судьба человека» и «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также ряд других.

Позднее актер Сергей Никоненко предложил уволить министра просвещения РФ Сергея Кравцова из-за идеи снять ремейки советских фильмов. Артист подчеркнул, что он видит «вредительство» в желании переснять советские киноленты. Знаменитость добавил, что еще никогда репродукции не превосходили в качестве оригинал.