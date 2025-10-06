«Выкинул меня как мусор»: сын звезды «Дома-2» Степана Меньщикова рассказал о биологическом отце

Бывший участник «Дома-2», шоумен Степан Меньщиков появился на шоу вместе с сыном Иваном, который оказался ему не родным. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ мальчик рассказал, как однажды встретился с биологическим отцом.

Напомним, ранее Степан Меньщиков поделился тем, как узнал о результатах теста ДНК, согласно которым его сын на 99% процентов не является ему родным по крови. Телеведущий признался, что несмотря на это, он еще «сильнее полюбил» наследника.

«Он-то тут при чем? Мне что нужно было с ним сделать? Тиграм скормить что ли?», — поделился Степан.

Биологическим отцом мальчика является бывший возлюбленный супруги шоумена. По словам самого Ивана, он виделся с ним всего пару раз, и мужчина ему не понравился.

«Он вообще меня даже сыном не считает, как будто просто выкинул меня как мусор», — подчеркнул мальчик.

Иван заявил, что считает Степана своим настоящим отцом, который его воспитывал. Юноша признался, что любит папу.

Ране телеведущий Степан Меньщиков признался, что хотел бы записать совместный трек с певцом SHAMAN.