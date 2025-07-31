«Только взаимовыгодное сотрудничество»: звезда «Дома-2» захотел спеть дуэтом с SHAMAN

48-летний телеведущий Степан Меньщиков признался, что хотел бы записать совместный трек с певцом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом шоумен заявил в разговоре с NEWS.ru.

С недавних пор экс-участник «Дома-2» попробовал себя в новом амплуа — он исполняет патриотические песни советских лет. Меньщиков отметил, что в его планы не входит становиться вторым SHAMAN, но от сотрудничества с исполнителем хита «Я русский» шоумен бы не отказался.

«Возможно только взаимовыгодное сотрудничество, которое откроет новые грани — как его таланта, так и моего», — пояснил он.

Меньщиков рассказал, что сейчас исполняет на концертах композиции Андрея Миронова, Муслима Магомаева и других легендарных артистов времен СССР. По словам телеведущего, скоро эти песни обретут вторую славу, как в России, так и за ее пределами.

Помимо дуэта с Дроновым, Меньщиков хотел бы также поработать с Бастой, Сергеем Трофимовым, Григорием Лепсом и Ларисой Долиной.

Недавно Степан Меньщиков высказался про слухи об отношениях с Ксенией Собчак. Шоумен отметил, что у них с телеведущей была взаимная симпатия.