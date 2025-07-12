«Выкидыш, умер друг. Я была настолько раздавлена»: сестра Жанны Фриске вспомнила о тяжелом периоде жизни

Сестра Жанны Фриске откровенно рассказала об одном из самых тяжелых периодов в жизни. В личном блоге Наталья Фриске призналась, что пережила смерть близкого друга и потерю ребенка.

Экс-солистка группы «Блестящие» воспитывает 3-летнюю дочь Луну, но не скрывает: ее путь к материнству был сложным. Наталье Фриске пришлось пережить несколько неудачных беременностей, сопровождавшихся личными трагедиями. Все началось с тяжелой болезни сестры, у которой выявили рак в 2013 году. На тот момент сестра Жанны Фриске уже перенесла два выкидыша, и снова узнала об «интересном» положении.

«Вторая моя беременность случилась в 2014 году, это был февраль. Естественно, вы знаете, что Жанночка уже болела. Вообще, 2013-й был очень тяжелый. До Жанниной болезни я потеряла очень близкого друга, все как-то так намешано, скомкано было, одно на другое навалилось: нервы, гормональный сбой, просто кошмар», — поделилась Наталья Фриске.

На фоне стресса певица потеряла ребенка — у него оказалось слабое сердце.

«Пришла в консультацию, мне сказали срок где-то недель пять, но сердце почему-то у ребенка не прослушивается, поэтому меня на скорой сразу же увезли в больницу. При поступлении сделали УЗИ и отправили на осмотр. <…> Я помню, что мне было очень больно», — рассказала сестра Жанны Фриске.

После осмотра бывшей солистке «Блестящих» стало плохо, и она поняла, что у нее выкидыш. Наталья Фриске признается: ей было тяжело находиться в той же больнице, где скончался ее друг.

«Я вышла в коридор и поняла, что у меня началось кровотечение — выкидыш. Я расплакалась. Позвонила мужу, говорю: „Я не хочу и не могу здесь находиться…“ У меня в этой же больнице умер друг, мне было психологически тяжело там. <…> Тогда я была настолько раздавлена, что не передать словами. Было очень тяжело. Я уже опустила руки, думала, что ничего не получится, не судьба мне быть мамой», — призналась артистка.

Тогда сестра Жанны Фриске совсем отчаялась и после случившегося еще долго не могла забеременеть, но после череды утрат и развода решилась на ЭКО. С отцом ребенка Наталья Фриске рассталась еще во время беременности и с тех пор воспитывает девочку одна.

Ранее Наталья Фриске опубликовала пугающие снимки из больницы: «Я боюсь».