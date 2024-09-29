«Кто ее помнит?»: Бузова ответила на обвинения Ирины Салтыковой

Певица Ирина Салтыкова раскритиковала Ольгу Бузову в шоу «Битва поколений». Артистка назвала коллегу по сцене «выскочкой». Экс-ведущая «Дома-2» в разговоре с порталом «Страсти» высказалась о произошедшем конфликте во время фестиваля «Удачные песни» в Live Арене.

Бузова призналась, что уже забыла о конфликте с Салтыковой, поскольку съемки проекта были в мае. Телеведущая была в шоке после высказывания певицы — она не понимает, чем вызвала негативную реакцию со стороны Ирины.