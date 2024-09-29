«Кто ее помнит?»: Бузова ответила на обвинения Ирины Салтыковой
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Певица Ирина Салтыкова раскритиковала Ольгу Бузову в шоу «Битва поколений». Артистка назвала коллегу по сцене «выскочкой». Экс-ведущая «Дома-2» в разговоре с порталом «Страсти» высказалась о произошедшем конфликте во время фестиваля «Удачные песни» в Live Арене.
Бузова призналась, что уже забыла о конфликте с Салтыковой, поскольку съемки проекта были в мае. Телеведущая была в шоке после высказывания певицы — она не понимает, чем вызвала негативную реакцию со стороны Ирины.
«Я уже даже забыла про Салтыкову. Ну кто ее помнит? Я обалдела от такого отношения», — заявила звезда.
Исполнительница хита «Водица» посмотрела выпуск шоу Виктории Бони с участием экс-солистки группы «Мираж». Поведение артистки вызвало у Бузовой негодование. Ольга не понимает, зачем Ирина пришла на программу, где находится человек, который ей неприятен.
Напомним, Салтыковой не понравилось то, что телеведущая слишком уверенно держится на сцене. Также, по словам певицы, композиция Бузовой «Гамбит» является плагиатом на какую-то знаменитую песню, назвать которую она не смогла.