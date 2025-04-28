Выходит в свет с мужчиной и получает призы: как живет дочь Александра Абдулова

Единственная дочь актера Александра Абдулова получила первый профессиональный приз и вышла в свет с однокурсником. Весной Евгении исполнилось 18 лет. Она пошла по стопам знаменитого отца, но выбрала не актерство, а профессию режиссера. О ее жизни сообщает Kp.ru.

Девушка является студенткой ВГИКа и изучает режиссуру кино и телевидения на курсе Владимира Хотиненко. Евгения учится на бюджете и ведет непубличную жизнь. Но ее одногруппники активно ведут соцсети, в которых иногда мелькает звездная наследница.

Наследница вошла в группу активистов, которые получили спецприз Межвузовского профильного конкурса. Также ее фамилия фигурирует в списке лучших работ студентов мастерской «120 дней после детства». Киноальманах собрали из лучших студенческих работ за первые четыре месяца работы. Она участвует в съемках одногруппников, работая там гримером, так как у нее было обучение еще до поступления.

Что касается личной жизни, то Евгения не афиширует ее. Но журналисты заметили ее в компании однокурсника на премьере фильма «Батя 2. Дед» в этом году. Ей составил компанию режиссер рекламных роликов и клипов (Анны Асти, Ольги Серябкиной и др.) Алексей Добрый. Ему 32 года. В таком возрасте он решил получить второе высшее образование и год назад поступил во ВГИК. СМИ отмечают, что его настоящая фамилия Федорцов.

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