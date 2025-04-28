Дочь Любови Успенской пытается продать свои картины за 150 тысяч рублей. Об этом стало известно из соцсетей.

Татьяна Плаксина, как известно, увлекается вокалом и живописью. В соцсетях она часто выкладывает свои работы. В одном из последних прямых эфиров дочь певицы решила попытаться продать одну из картин.

Изображение под названием «Плачущие березы» Плаксина предложила купить подписчикам за 150 тысяч рублей. Однако не все оценили такую высокую стоимость картины.

«Краска у вас дорогая? За что такие цены? Или то, что вы дочь Успенской?» - задалась вопросом одна из подписчиц.

Напомним, Татьяне Плаксиной 35 лет. Дочь знаменитой певицы несколько раз попадала в скандальные ситуации: она сбегала от матери в другую страну и несколько раз лечилась в психиатрических учреждениях.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская впервые рассказала о женихе дочери.