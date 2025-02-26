«Выходит на сцену вонючий»: Бари Алибасов опозорил нечистоплотного Лозу

Бари Алибасов известен своими резкими высказываниями. В новом интервью продюсер группы «На-На» прошелся по музыканту Юрию Лозе. Заслуженный артист в оскорбительной форме заявил, что композитор плохо следит за личной гигиеной.

По словам Алибасова, исполнитель хита «Плот» не принимает душ перед выходом на сцену. Из-за этого его якобы сторонятся другие артисты, утверждает 77-летний продюсер.

«Тот же Лоза выходит на сцену вонючий. Невозможно стоять рядом. Весь грязный. Все вот эти вот манжики (манжеты — прим. «Страсти»), все черное, весь черный. От него несет», — эмоционально высказался Алибасов в разговоре с NEWS.ru.

Как пояснил продюсер, Лоза всегда стоял на расстоянии 6−10 метров от артистов, потому что «от него воняло». Алибасов утверждает, что музыканта не один год пытались заставить помыться, но он якобы ходил в душ раз в три года, заверил Бари.

Недавно мы писали, что Бари Алибасов не появился на вечере памяти экс-солиста «На-На» Владимира Левкина, умершего от рака. Однако он передал цветы вдове артиста.