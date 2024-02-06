«Выходишь в чистый снежок»: Собчак объяснила решение жить за городом

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак приняла решение рассказать, почему живет за городом. Оказалось, что ей нравится чистый снег вместо соли на городских улицах.

Подробности Собчак привела в своем Telegram-канале.

«Почему я живу загородом? Да потому что ты выходишь во двор… в чистый снежок», - написала Собчак под видео, на котором положила светлые сапоги на белое сиденье автомобиля. На подошве обуви виден белый снег.

На записи журналистка произносит: «Как хорошо снежок за городом чистенький».

Также ведущая отметила, что добирается до Москвы по скоростной платной дороге. Путь занимает 20 минут.

Некоторые поддержали ее в комментариях и отметили, что «загородная жизнь дает возможность насладиться природой и комфортом». Кто-то писал, «как здорово наслаждаться чистым снежком».

Однако интернет-пользователи напомнили, что в столице приходится ходить от машины до здания. Подписчица показала фото, на котором видны грязные от соли сапоги. Также в комментариях под публикацией заявили, что проезд по дороге, о которой упомянула журналистка, стоит 900 рублей.

Ранее Собчак вышла в свет с большой полупустой сумкой. Поклонники не ценили вид знаменитости и высмеяли ее.