«Как женщина с пустым ведром»: Ксению Собчак высмеяли за большую сумку

Журналистка Ксения Собчак вышла в свет в строгом образе с большой полупустой сумкой. Она опубликовала фото с аксессуаром в своем Telegram-канале, но поклонники не оценили вид теледивы и высмеяли ее.

Знаменитость часто делится с подписчиками в соцсетях своими образами. Некоторые приходятся по душе публике, а многие вызывают противоречивые эмоции. На днях она поделилась кадром, на котором позировала в рубашке с галстуком, длинной юбке и куртке. Строгий образ она дополнила ярким макияжем в темных тонах и элегантной прической. При этом в руках у Ксении была огромная, но полупустая сумка.

«Очень нравится мне этот образ «комиссарши». Ну и сумка — любимица The Row», — подписала публикацию Собчак.