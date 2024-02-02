«Как женщина с пустым ведром»: Ксению Собчак высмеяли за большую сумку
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Журналистка Ксения Собчак вышла в свет в строгом образе с большой полупустой сумкой. Она опубликовала фото с аксессуаром в своем Telegram-канале, но поклонники не оценили вид теледивы и высмеяли ее.
Знаменитость часто делится с подписчиками в соцсетях своими образами. Некоторые приходятся по душе публике, а многие вызывают противоречивые эмоции. На днях она поделилась кадром, на котором позировала в рубашке с галстуком, длинной юбке и куртке. Строгий образ она дополнила ярким макияжем в темных тонах и элегантной прической. При этом в руках у Ксении была огромная, но полупустая сумка.
«Очень нравится мне этот образ «комиссарши». Ну и сумка — любимица The Row», — подписала публикацию Собчак.
На фанатов образ теледивы произвел неоднозначное впечатление. Некоторые даже вспомнили о приметах.
«Если сумка пустая, то вы как женщина с пустым ведром — плохая примета», «Дурацкая сумка», «Это как вообще», «Шаман в женском роде», — пишут в комментариях.
Ранее Ксению Собчак подняли на смех из-за «пиджака Стаса Барецкого». Журналистка появилась на публике в коричневой юбке и объемном жакете, как из мужского гардероба. Блондинка дополнила образ золотой заколкой и очками.
Также мы писали о том, что Ксения Собчак назвала главное достоинство новой версии «Мастера и Маргариты». Она высказалась об игре актеров Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. Блондинка призналась, что любовалась артистами на экране.