«Выходила замуж только за малышей»: музыкальный критик публично высмеял Пугачеву

Известный музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение» заговорил о личной жизни Аллы Пугачевой и посмеялся над ее выбором мужчин.

Певица Катя Лель в последнем выпуске проекта исполнила песню Ирины Аллегровой «Странник». Выступление навеяло на членов жюри воспоминания о том времени, когда эта композиция предлагалась Примадонне, но она не захотела включать ее в свой репертуар, хотя она была специально написана для Пугачевой Игорем Николаевым. По словам Соседова, артистке не понравился текст. А точнее строчки про «моего малыша».

Алла Борисовна отказалась исполнять песню, так как ей показалось неуместным петь такое. «Ей не понравилось это слово «мой малыш». Она сказала: «Ну, что это – малыш». Хотя потом она именно выходила замуж только за малышей», - рассказал критик. Примечательно, что композиция была написана еще до того, как певица повстречалась со своим нынешним мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Напомним, что юморист младше Пугачевой на 27 лет.

К слову, после отказа Примадонны исполнять «Странника» песня была отдана Ирине Аллегровой, которую совершенно не смутили слова. В ее исполнении композиция стала хитом.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева стала восхищаться новым молодым артистом. Певица предрекла SHAMANу успешную карьеру.