«Просто обалдеть»: Пугачева вступила в тайный сговор с SHAMANом

В последнее время карьера молодого исполнителя SHAMANа стремительно набирает обороты. Еще совсем недавно россияне ничего не знали про Ярослава Дронова, но теперь его песни возглавляют все музыкальные рейтинги. Вместе со своим хитом «Встанем» артист собирает целые стадионы и имеет большую армию поклонников. К слову, еще в далеком 2013 году сама Алла Пугачева предрекла певцу удачу.

Тогда начинающий артист принимал участие в шоу «Фактор А», где Примадонна отечественной эстрады была в роли жюри. Услышав кавер на свою композицию «Белый снег», Алла Борисовна пришла в восторг. Артистка немногословно отреагировала на выступление: «Просто обалдеть!». Кроме того, она пообещала лично посетить концерт SHAMANa.

Интересно, спустя годы Пугачева вспомнит ли свои слова и придет ли на концерт к уже известному и состоявшемуся артисту?

Ранее стало известно, чем на самом деле занимается Алла Борисовна в Израиле, пока ее муж пытается хоть как-то заработать на жизнь в чужой стране. В Сети появилось фото, которое подтверждает все домыслы. Подробности смотрите в этой статье.