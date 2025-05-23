«Находится под наблюдением»: в команде Киркорова прокомментировали состояние певца

В команде Филиппа Киркорова опровергли информацию о том, что певца экстренно госпитализировали. Пресс-секретарь Екатерина Успенская сообщила в беседе с 360.ru, что артист действительно занимается своим здоровьем.

Напомним, что 23 мая появилась новость о том, что поп-король попал в больницу. У него якобы появились осложнения после ожога, который он получил во время концерта в Северной столице.

Журналисты связались с представителями артиста, чтобы они подтвердили или опровергли информацию в СМИ.

«То, что пишут „экстренная госпитализация“, неверно. Сейчас он находится под наблюдением доктора, восстанавливает локоть», — сказала она.

Успенская не стала раскрывать подробности состояния певца, но добавила, что на данный момент он занимается своим здоровьем.

Новость о госпитализации певца появилась в Telegram-канале Mash. Они цитировали пластического хирурга Тимура Хайдарова, который рассказал, что Филипп находится в отделении экстренной хирургии частной клиники.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров лишился бизнеса по продаже одежды.