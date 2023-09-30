Выход из зоны комфорта: Билан выгнал победительницу первого сезона шоу «Голос. Дети»

Дима Билан выгнал из шоу «Голос. Уже не дети» Алису Кожикину, об этом сообщает Life.ru.

Победительница первого сезона вокального конкурса в 2014 году завоевала сердца телезрителей. Однако в этот раз повторить успех ей не удалось. Алиса Кожикина участвовала в «поединках» на выбывание с другой участницей команды Димы Билана — Ренатой Таировой.

Кожикина исполнила песню Полины Гагариной «Шагай», а Таирова взялась за лирическую балладу Kissing You певицы Des'ree. В итоге наставник сделал выбор в пользу Ренаты, которая когда-то проиграла в своем сезоне Микелле Абрамовой.

Алиса призналась, что сильно переживала перед выступлением, но не расстроена решением Димы Билана.

«Сейчас ни в коем случае ни на кого не в обиде. Даже рада, потому что для меня быть на проекте — большой стресс. Но мне приятно стоять на сцене, потому что это огромный опыт. И круто, что возникла возможность попробовать осознанно тут поработать. Это был выход из зоны комфорта», — рассказала она.

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