«Выход гноя, гнили»: актриса из «Турецкого гамбита» Красько высказалась о русофобе Акунине*

Писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который когда-то был популярен в России, сейчас живет за границей. В последние годы он допускал оскорбительные высказывания в адрес россиян. Его поведение проанализировала актриса Ольга Красько, известная по фильму «Турецкий гамбит».

Фильм был снят по одноименной книге писателя. Актриса признается, что все равно разделяет для себя творчество человека и его самого. Красько помнит об атмосфере, которая царила на съемках, и поведение Акунина* не может ее затмить. Она отделяет произведение от самого создателя и считает, что «бог ему судья».

Ольга отметила, что сейчас в мире многое меняется, планета перерождается.

«Возможно, что мы сейчас в какой-то степени достигли дна. Но дальше все пойдёт к рассвету. Поэтому я воспринимаю все это как выход гноя, гнили. Это всё выйдет наружу, а дальше эта рана начнет затягиваться», — цитирует актрису aif.ru.

Красько не понимает, почему Акунин* допускает едкие высказывания в адрес россиян. Актриса не может представить, что будет говорить те же вещи, что и писатель.

Отметим, что после начала СВО Чхартишвили* основал организацию, которая помогает ВСУ. Русских он называл «токсичными» и «тупыми».

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Акунина* за призывы к терроризму.

*признан в России иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга