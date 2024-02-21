«Выйти замуж вообще не проблема»: Лада Дэнс сделала заявление о свадьбе

Певица Лада Дэнс призналась, что не собирается больше выходить замуж. Сейчас ее заботят совсем другие вещи, и она погружена в себя, поэтому не хочет думать о свадьбе.

В жизни артистки всегда было немало мужчин, но семью она пыталась построить лишь с двумя. Ее первым супругом, правда, гражданским, был Леонид Величковский. А после расставания с ним она заключила брак с Павлом Свирским. Но их отношения продлились недолго. Уже в 2002 году пара объявила о разводе. С тех пор о личной жизни Лады почти нет информации.

В 2022 году певица пришла на съемки «Секрета на миллион» и рассказала, что у нее вновь появился возлюбленный. Но до сих пор она не раскрыла его личность. Дэнс сейчас, как призналась, занимается собой и наслаждается этим. Поэтому поклонникам не стоит ждать, что в скором времени она будет выбирать свадебное платье.

Вокалистка считает, что может выйти замуж в любой момент. Просто ей это ненужно.

«А мне и так хорошо. Дайте мне хоть немножко заняться собой! Я всю жизнь кем-то занималась: мужьями, детьми. Выйти замуж вообще не проблема. Если бы все незамужние женщины захотели бы поменять статус, они бы сделали бы это уже завтра», - заявила певица в интервью Teleprogramma.pro.

Ранее Лада Дэнс заявила, что собирается открыть собственный лейбл.