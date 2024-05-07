«Выйти за него замуж: Хлебникова призналась в любви Филиппу Киркорову

Певица Марина Хлебникова призналась в любви артисту Филиппу Киркорову. При этом она порассуждала на тему, готова ли связать себя узами брака с поп-королем.

Исполнительница хита «Чашка кофию» часто общается с поклонниками в соцсетях и рассказывает о своем творчестве. В этот раз у нее поинтересовались, как она относится к коллеге по шоу-бизнесу Филиппу Киркорову. Некоторые предположили, что из них могла бы получиться хорошая пара.

«Так, чтоб выйти за него замуж — нет, не нравится. Как артиста я его очень люблю и уважаю, потому что он потрясающе работает и умеет выбирать песни», – призналась Марина в личном микроблоге.

Возможно, артисты когда-то задумаются о том, чтобы записать совместный трек. Тем более что Хлебникова активно выступает на сцене и дает концерты не только в России. Недавно она была в круизе, где не только отдыхала, но и работала. Так, она побывала в Турции и в Египте, насладившись пирамидами. Кроме того, она погуляла по Стамбулу, вдохновившись архитектурой.

Ранее мы писали о том, что певица Валерия задумалась о пластической операции. Стройная артистка рассказала, что по этому поводу скорее всего будет переживать ее муж Иосиф Пригожин. Он волнуется каждый раз даже тогда, когда жена идет к косметологу.