«Рано или поздно настанет момент»: Валерия высказалась о пластике

Российская певица Валерия поделилась мнением о пластических операциях. Ее слова приводит Леди Mail.ru.

Как призналась 56-летняя исполнительница, сейчас она находится в отличной форме благодаря регулярным тренировкам, правильному питанию и походам к косметологу. При этом она допустила, что в будущем подобные меры уже не будут эффективными, и она будет вынуждена обратиться к услугам пластического хирурга.

«Думаю, рано или поздно настанет момент, когда отражение в зеркале перестанет меня устраивать и аппаратные процедуры уже будут не в состоянии это исправить. Хотя до своих 56 как-то дотянула без скальпеля, может, и дальше без него обойдусь?», - заявила артистка.

Валерия уточнила, что решиться на пластику ей мешают трудности с поиском достойного специалиста.

«С пластикой еще ведь какое дело – попробуй найди хорошего хирурга. Тут правило даже не "семь раз отмерь, один раз отрежь", а 107 раз отмерь. Хотя на некоторые примеры смотришь и ужасаешься – там как будто и один раз не отмеряли», – отметила звезда.

Певица добавила, что в настоящий момент ее полностью устраивает ее внешность. Она также предположила, что ее желание сделать пластику в будущем может не одобрить ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее Валерия рассказала, как голодала ради стройной фигуры.