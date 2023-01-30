«Выйти в лосинах, послать кого-то — это он»: раскрыт человек, ответственный за все скандалы Киркорова

Филипп Киркоров в последнее время стал все чаще впутываться в сомнительные истории. Конец прошлого года выдался особо богатым на скандалы вокруг бывшего супруга Пугачевой. Странное поведение артиста обсуждалось в светских СМИ и пабликах в социальных сетях. И оказалось, что есть только один человек, которому выгодны такие выходки певца.

Правду о скандалах исполнителя хита «Зайка моя» раскрыл продюсер Леонид Дзюник. Он рассказал, что есть один гениальный человек, который полностью ответственен и за ссору с журналистами, и за избиение букетом, и за «you want a scandal now». И это сам Филипп.

«Конечно, какой-то промежуток времени Алла контролировала его песни, то, что он записывал, новые работы. А так, что-то навязать — нет. Он сам решает все за себя. Выйти в лосинах, послать кого-то — это он сам. И он четко чувствует тренды. Он сам руководит всем», - считает продюсер.

По словам Дзюника, подобный «хайп» приносит Киркорову больше подписчиков в социальных сетях, а вместе с ними рекламные предложения. Также о его скандальном поведении пишут СМИ, и от этого тоже растут предложения, за которые он получает ощутимую выгоду.

Ранее Филипп Киркоров тайно уехал в США и раскрыл, сколько стоит содержание его роскошной виллы в Майами, которую американские активисты хотели отобрать у него.