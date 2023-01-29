16:01, 29 января 2023
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Уехавший из России Филипп Киркоров признался в содержании шикарной виллы в Майами
Около 5 млн в год: Филипп Киркоров рассказал о роскошной вилле в Майами.
Фото: Starface
Филипп Киркоров уехал в США, где расположена его роскошная двухэтажная вилла. Ходили слухи, что певец может лишиться жилья.
Многие были уверены, что Киркоров скоро продаст имущество. Другие же обсуждали, что певец уже сдает виллу за 4 млн рублей в месяц.
Однако на шоу «Ты не поверишь!» Киркоров объяснил, что не приемлет сдачу жилья кому-то, поскольку там будет чужая энергетика. При этом артист признаться, что на содержание дома вкладывает 5 млн рублей в год.
Ранее мы писали, что Филипп Киркоров потратил более миллиона рублей на свой пресс.
Источник фото:Starface
Источник:Теперь внимание
Автор:Галина СьюТеги: