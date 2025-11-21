«Выиграл генетическую лотерею!»: актриса Екатерина Климова обратилась к повзрослевшему сыну в важный день

Актриса Екатерина Климова тепло поздравила своего сына Матвея от актера Игоря Петренко с днем рождения. Сегодня, 21 ноября, наследнику звездных родителей исполняется 19 лет.

По этому случаю мама парня опубликовала новый пост в своем личном блоге и показала подписчикам серию фото сына.

«Матвей очень рано стал говорить и сразу предложениями. Прохожие не могли пройти мимо его огромных, распахнутых, невероятно красивых глаз и всегда открытого от удивления рта», — написала Екатерина.

Актриса вспомнила, что у мальчика с рождения были длинные кудрявые волосы. Она также рассказала, что он отвечал на вопрос, как его зовут, когда был маленьким.

«На это прелестное дитя громко отвечало: “Меня зовут Мамей Пипика (Матвей Петренко)”», — поделилась знаменитость.

Подписчики Климовой откликнулись и тоже поздравили молодого человека с днем рождения. Поклонники актрисы оказались в восторге от того, как выглядит повзрослевший наследник актрисы.

«Выиграл мощную генетическую лотерею!», «Какой красивый парень! Все лучшее взял от папы и мамы», «Какой океаноглазый парнишка», «Это прямо коктейль мамы с папой, причем очень удачный», — написали люди.

