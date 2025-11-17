«Жениться не собирается»: Алика Смехова опубликовала редкие кадры с младшим сыном в особый день

Актриса и певица Алика Смехова показала своего повзрослевшего младшего сына. В день, когда наследнику звезды Макару исполнилось 18 лет, в личном блоге знаменитости появились кадры с их совместной фотосессии.

«Безусловная любовь», — подписала новый пост артистка, которая редко делится с подписчиками фотографиями сыновей.

На свежих снимках, выполненных в черно-белом цвете, сын актрисы позировал перед камерой вместе с мамой и отдельно от нее. Смехова также поблагодарила поклонников, которые присоединились к поздравлениям, и рассказала об увлечениях сына. Среди них: музыка, наука, математика, спорт и английский язык.

«Макар и я благодарим всех добрых людей за поздравления, мы очень тронуты… Жениться в ближайшие десять лет не собирается. "Не хочу жениться, а хочу учиться", — говорит», — прокомментировала Алика.

Напомним, что старшему сыну знаменитости Артему в этом году исполнилось 25 лет.

Ранее мы писали, что певица Ольга Орлова отметила 48-летие во Франции и поделилась кадрами из поездки в соцсетях.